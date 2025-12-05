Apple | le app e i giochi migliori del 2025

Apple ha annunciato i vincitori degli App Store Award 2025. Il talentuoso gruppo di vincitori e vincitrici di quest’anno ha dato vita ad esperienze che hanno consentito alle persone di fare di più, di dare vita alle proprie idee e di immergersi in mondi straordinari. La redazione dell’App Store. 🔗 Leggi su Today.it

News recenti che potrebbero piacerti

Apple premia il meglio del 2025: Tiimo è l’app dell’anno, tra i giochi dominano Pokémon Pocket e Cyberpunk 2077 | App Store Awards Scopri le migliori app e giochi del 2025 premiati da Apple! Quest'anno l'intelligenza artificiale e le esperienze immersive - facebook.com Vai su Facebook

App Store Award 2025: Apple premia le 17 app (e giochi) che hanno segnato l’anno Vai su X

Le migliori app del 2025 secondo Apple - La migliore app iPad del 2025 è Detail, che si dedica al montaggio video semplificato e assistito dall'AI che entra in gioco aiutando chi non è troppo avvezzo a tagli, transizioni e tracce audio da ... Secondo wired.it

Apple: svelati i vincitori degli App Store Award 2025 - Apple ha annunciato i vincitori degli App Store Award 2025, premiando 17 app e giochi per l’ingegnosità tecnica e l’impatto culturale nel tempo. Si legge su msn.com

Apple App Store Award 2025: ecco le app e i giochi più belli dell’anno - Apple premia le migliori app e giochi del 2025: da Tiimo a Pokémon Pocket, ecco i vincitori degli App Store Award. Riporta techprincess.it

App Store Award 2025: scarica le 17 app e giochi dell’anno incoronate da Apple - Apple ha proclamato i vincitori degli App Store Award 2025, premiando 17 app e giochi che si distinguono per innovazione, esperienza d’uso e impatto culturale su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple ... Si legge su hwupgrade.it

App Store Award 2025: i migliori sviluppatori e le app che hanno rivoluzionato l'ecosistema Apple - Scopri le 17 app e giochi premiati per innovazione tecnica e impatto culturale globale. Segnala msn.com

Apple svela i vincitori degli App Store Award 2025 - Apple ha svelato a Cupertino i vincitori degli App Store Award 2025, una selezione che mette in luce 17 app e giochi capaci di distinguersi per ingegnosità tecnica e impatto culturale. Scrive macitynet.it