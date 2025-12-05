Apple Jennifer Newstead è la nuova General Counsel

Continua il rinnovamento dei vertici di Apple. Pochi giorni dopo l’annuncio dell’addio delle dimissioni del capo dell’IA John Giannandrea e del responsabile del design Alan Dye, Cupertino ha confermato quello di altri due dirigenti. Come riporta TechCrunch, la General Counsel Kate Adams – in carica dal 2017 – andrà in pensione alla fine del 2026. Al suo posto, dal primo marzo arriverà da Meta Jennifer Newstead, che assumerà anche la posizione di Senior Vice President. Parallelamente, la madre degli iPhone dal primo gennaio perderà Lisa Jackson, responsabile delle politiche aziendali, delle iniziative sociali e dell’ambiente. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Apple, Jennifer Newstead è la nuova General Counsel

