Appiano Gentile Inter | domani la sfida al Como in campionato
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro il Venezia, si concentrano adesso sul campionato: sabato a San Siro arriverà il Como di Fabregas. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Calendario Raccolta Rifiuti 2026 – Appiano Gentile È disponibile il nuovo calendario della raccolta rifiuti 2026. Ricordiamo che la raccolta del secco è quindicinale ed è valido solo il sacco grigio con codice identificativo. Tutte le informazioni, i giorni di racco - facebook.com Vai su Facebook
GdS - Vigilia di Inter-Como, Chivu cambia strategia e tiene la squadra in ritiro ad Appiano: i motivi della scelta - Como e tiene la squadra in ritiro ad Appiano Gentile nelle 24 ore che anticipano la sfida in programma domani alle 18 a San Siro. msn.com scrive
Inter, domani c'è l'Atletico Madrid: in 5 non si allenano - Smaltita la delusione per la sconfitta nel derby ad Appiano Gentile l'Inter prepara la sfida con l'Atletico Madrid in programma domani sera. Come scrive fantacalcio.it
Inter, non solo mercato. Domani riaprono i cancelli di Appiano Gentile - La società è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu e l’allenatore rumeno presto potrà abbracciare la squadra al completo. Secondo tuttomercatoweb.com
Inter, novità per Chivu: ritiro ad Appiano Gentile prima del Como - L'allenatore dell'Inter, alla vigilia della partita contro il Como di sabato 6 dicembre, ha scelto di andare in ritiro. Riporta msn.com
INTER - Allenamento ad Appiano Gentile: tornano i big contro il Como - Dopo il netto successo in Coppa Italia contro il Venezia, l'Inter è tornata immediatamente al lavoro ad Appiano Gentile per preparare il prossimo impegno contro il Como di sabato a San Siro. msn.com scrive
Roma-Inter: Lautaro atteso domani ad Appiano Gentile - Nella giornata di domani l'Inter è attesa ad Appiano Gentile per preparare il big match contro la Roma di sabato 18 ottobre alle 20:45 (in onda su Sky Calcio). sport.sky.it scrive