Apparizione invasa dalla magia del Natale con mercatini gastronomia e Babbo Natale

Anche quest’anno Apparizione sarà invasa dallo spirito e dalla magia del Natale, nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 dicembre.Il programma delle due giornate prevede: sabato alle ore 15 apertura dei mercatini artigianali e alimentari e dello stand dei cuculli e vin brulé; alle ore 16. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

