Appalto ascensori tribunale Salerno a giudizio imputati

Tempo di lettura: < 1 minuto Il gup del Tribunale di Salerno ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di tutti gli imputati nel procedimento per la presunta frode nel contratto di appalto relativo alla fornitura e alla installazione degli ascensori a servizio della Cittadella della Giustizia del Tribunale di Salerno. “ Il dibattimento consentirà di dimostrare l’insussistenza di qualsiasi illecito e, comunque, la correttezza dell’operato di Cobar” affermano gli avvocati Michele Laforgia e Agostino De Caro, per conto dell’azienda di costruzioni. La prima udienza dibattimentale si terrà il 4 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Appalto ascensori tribunale Salerno, a giudizio imputati

