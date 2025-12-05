Appalti scuolabus sempre alla stessa ditta veneziana | 1,6 milioni di gare manipolate

Veneziatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appalti irregolari per oltre 1,6 milioni di euro: i finanzieri del comando provinciale della guardia di Finanza di Udine hanno scoperto l'irregolarità di numerosi appalti, indetti da vari Enti locali del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, relativi all’acquisto di scuolabus e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

appalti scuolabus sempre alla stessa ditta veneziana 16 milioni di gare manipolate

© Veneziatoday.it - Appalti scuolabus sempre alla stessa ditta veneziana: 1,6 milioni di gare manipolate

News recenti che potrebbero piacerti

appalti scuolabus stessa dittaGdF di Udine: scuolabus, 14 gare d'appalto manipolate per favorire una ditta del Veneziano - Funzionari comunali avrebbero concordato capitolati ad hoc con un agente commerciale per escludere la concorrenza ... Secondo rainews.it

appalti scuolabus stessa dittaAppalti irregolari per scuolabus, GdF denuncia 18 persone in Fvg - La Guardia di Finanza di Udine ha concluso una vasta indagine, coordinata dalle Procure ... Da msn.com

appalti scuolabus stessa dittaAppalti truccati sugli scuolabus per favorire una società veneziana: denunciati 17 funzionari pubblici e un rappresentante - Appalti irregolari per la fornitura di scuolabus, con alcuni enti locali del Friuli che avrebbero illecitamente favorito una società veneziana. Segnala msn.com

appalti scuolabus stessa dittaAppalti irregolari per scuolabus, 18 denunciati: segnalazioni anche a Corte dei Conti di Trieste - La Guardia di Finanza di Udine ha portato a termine una vasta indagine su presunte irregolarità relative a numerosi appalti per l’acquisto di scuolabus nel Friuli Venezia Giulia. Da triestecafe.it

Appalti sempre a stessa società, irregolarità per 1milione - Appalti irregolari per oltre un milione di euro per la fornitura di scuolabus, sei funzionari di vari enti locali della provincia di Gorizia sono stati denunciati. ansa.it scrive

Appalti «truccati», le gare da 1 milione di euro per l'acquisto di nuovi scuolabus vinte sempre dalla stessa società: 6 funzionari locali denunciati - Le gare vinte sempre dalla stessa società della provincia di Venezia: appalti irregolari per oltre un milione di euro per la fornitura di scuolabus. Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Appalti Scuolabus Stessa Ditta