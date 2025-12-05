Appalti scuolabus sempre alla stessa ditta veneziana | 1,6 milioni di gare manipolate
Appalti irregolari per oltre 1,6 milioni di euro: i finanzieri del comando provinciale della guardia di Finanza di Udine hanno scoperto l'irregolarità di numerosi appalti, indetti da vari Enti locali del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, relativi all’acquisto di scuolabus e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
