AOH Napoli, Architettura Open House (che si conclude oggi), è il tour cittadino a Chiaia, Vomero e Centro che apre le porte di Case, Studi e Cantieri di Architetti al pubblico per un incontro diretto con i creativi dell’abitare. Il volto architettonico della città, ma anche visita turistica in interessanti habitat napoletani aperti a tutti: . AOH Napoli:la città da una prospettiva architettonica, visitando studi, case e cantieri di architetti L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - AOH Napoli :la città da una prospettiva architettonica, visitando studi, case e cantieri di architetti