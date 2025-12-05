Anziano muore cadendo dalla bici a causa di una buca | a processo per omicidio colposo l’ex sindaco e dirigente comunale
Era il 28 settembre 2023 quando Aldovino Lancia, pensionato di 70 anni, morì all’ospedale Maria Vittoria di Torino circa 24 ore dopo esser caduto dalla sua bici a causa di una buca. L’incidente avvenne in provincia, a Collegno, mentre l’uomo percorreva la strada della Berlia, nei pressi di via Luxemburg. Per quella morte oggi sono finiti a processo Francesco Casciano – ex sindaco della città – e Silvano Tempo, il direttore dell’area comunale di Lavori Pubblici. Un video delle telecamere della zona riprende l’anziano mentre percorre la strada senza casco. Lancia sbatté la testa dopo esser caduto dalla bici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
ROSETO DEGLI ABRUZZI. Travolto da un'auto sulla statale 16, muore anziano 77enne Guarda il servizio #incidentestradale #rosetodegliabruzzi - facebook.com Vai su Facebook
Cade con la bici in uno scavo con cemento fresco: ferito 87enne - Cassola, anziano in bici cade in uno scavo con cemento fresco: 87enne ferito e portato in ospedale. Si legge su nordest24.it
Pensionato cade dalla bici per colpa di una buca e muore. L’ex sindaco accusato di omicidio stradale - Un incidente fatale per Aldovino Lancia, 70 anni, che non era sopravvissuto, anche a seguito del ricovero osped ... Segnala blitzquotidiano.it
Travolto da un'auto, muore anziano 85enne in bici - Un uomo di 85 anni è morto travolto da un'auto mentre era in sella alla sua bici, alle 10 a Ghisalba, nella Bassa bergamasca. Segnala rainews.it
Un’altra vittima in via Bologna. Travolto in bici finisce a terra. Soccorsi inutili, muore anziano - Il conducente 35enne dell’Opel Zafira che lo ha investito ora rischia l’accusa di omicidio stradale. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Travolto in bici da un'auto, muore 85enne nella Bergamasca - Un uomo di 85 anni è morto travolto da un'auto mentre era in sella alla sua bici, stamattina alle 10 a Ghisalba, nella Bassa bergamasca. Si legge su ansa.it
Calabria, incidente in bici: muore 38enne - Le cronache dei quotidiani calabresi si stanno occupando, in queste ore, di un drammatico evento accaduto in provincia di Crotone. Scrive it.blastingnews.com