Anziano muore cadendo dalla bici a causa di una buca | a processo per omicidio colposo l’ex sindaco e dirigente comunale

Era il 28 settembre 2023 quando Aldovino Lancia, pensionato di 70 anni, morì all’ospedale Maria Vittoria di Torino circa 24 ore dopo esser caduto dalla sua bici a causa di una buca. L’incidente avvenne in provincia, a Collegno, mentre l’uomo percorreva la strada della Berlia, nei pressi di via Luxemburg. Per quella morte oggi sono finiti a processo Francesco Casciano – ex sindaco della città – e Silvano Tempo, il direttore dell’area comunale di Lavori Pubblici. Un video delle telecamere della zona riprende l’anziano mentre percorre la strada senza casco. Lancia sbatté la testa dopo esser caduto dalla bici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

