Anziano maltrattato e derubato Condannata la coppia di badanti

Sono finiti a processo con l’accusa di aver maltrattato un anziano 70enne di Mirandola, dopo averlo depredato di ogni suo bene, immobili compresi. Parliamo di una coppia, marito e moglie di origine rumena che per oltre dieci anni avrebbe seviziato la vittima, approffittando della sua fragilità. Ieri il processo in primo grado si è chiuso anche nei confronti della donna, dopo che il marito era stato giudicato con rito abbreviato. "Il marito era già stato condannato con abbreviato a due anni e otto mesi e la sentenza è divenuta definitiva la settimana scorsa – spiega l’avvocato della parte offesa, Nicoletta Tietto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anziano maltrattato e derubato. Condannata la coppia di badanti

