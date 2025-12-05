Anziano in stato confusionale nel Centro Commerciale | la Polizia lo riconsegna alla famiglia

Una richiesta di intervento giunta alla Sala Operativa della Questura ha portato alla luce una storia toccante. Alcuni vigilantes del Centro Commerciale 'I Sanniti', avendo notato una persona anziana aggirarsi per la struttura in evidente stato confusionale e peraltro non in grado di farsi capire dagli astanti, hanno richiesto l'intervento della Polizia per cercare di risalire ai familiari dell'uomo. Infatti, era evidente che purtroppo ci si è trovati difronte ad una persona affetta da Alzheimer, la malattia neurovegetativa che crea nel malato un profondo disorientamento con una regressione ai soli ricordi di un tempo ormai andato.

