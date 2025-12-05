Anziano cade dalla bici e muore drammaticamente Scatta il processo per omicidio

Il 28 settembre 2023 un pensionato di 70 anni, Aldovino Lancia, perse la vita dopo essere caduto in bicicletta a causa di una buca presente in una strada di Collegno (nei pressi di strada della Berlia, vicino a via Luxemburg). La caduta, secondo le ricostruzioni, fu causata da avvallamenti sull’asfalto, con crepe fra i 3 e i 12 centimetri di larghezza e con profondità fino a 5 centimetri. Le immagini di videosorveglianza lo mostrano mentre pedalava senza casco: dopo lo scontro con il suolo sbatté la testa e spirò circa 24 ore dopo al ricovero presso l’ospedale Maria Vittoria di Torino. Oggi, per quella morte sono finite sotto accusa due persone: Francesco Casciano, ex sindaco di Collegno, e Silvano Tempo, che era dirigente comunale responsabile dell’area dei Lavori Pubblici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondisci con queste news

Cade con la bici in uno scavo con cemento fresco: ferito 87enne --> https://www.nordest24.it/cassola-anziano-bici-cade-cemento-fresco - facebook.com Vai su Facebook

Pensionato cade dalla bici per colpa di una buca e muore. L’ex sindaco accusato di omicidio stradale - Un incidente fatale per Aldovino Lancia, 70 anni, che non era sopravvissuto, anche a seguito del ricovero osped ... Segnala blitzquotidiano.it

Cade con la bici in uno scavo con cemento fresco: ferito 87enne - Cassola, anziano in bici cade in uno scavo con cemento fresco: 87enne ferito e portato in ospedale. Da nordest24.it

Scavo con cemento fresco, anziano in bici ci finisce dentro e cade a terra: 87enne trasportato in ospedale - In sella alla sua bicicletta, finisce dentro uno tratto di strada con del cemento fresco e cade a terra: 87enne trasportato in ospedale. Secondo ildolomiti.it

Collegno, cade dalla bici e muore per colpa di una buca: l’ex sindaco Francesco Casciano a processo per omicidio colposo - Aldovino Lancia, pensionato di 70 anni, il 28 settembre 2023 cadde dalla bici mentre percorreva la strada vicinale della Berlia, nel tratto vicino a via Rosa Luxemburg, ... Lo riporta msn.com

A 70 anni cade dalla bici a Collegno e muore per colpa di una buca nell'asfalto: l’ex sindaco a processo per omicidio colposo - Per Francesco Casciano cooperazione in omicidio colposo con il direttore dell’area Lavori Pubblici del Comune. Lo riporta msn.com

Pensionato cade in una buca mentre va in bici e muore: l'ex sindaco accusato di omicidio stradale - Francesco Casciano è finito a processo insieme a un dirigente comunale: sono accusati di negligenza nella manutenzione della strada e di non aver segnalato il pericolo ... Lo riporta today.it