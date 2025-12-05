Anziani violentati nella casa di riposo a Capri arrestato operatore socio sanitario

I carabinieri hanno arrestato un operatore socio sanitario a Capri: avrebbe violentato sistematicamente quattro anziani ospiti della casa di riposo in cui lavora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Barbagia, ritorno al Medioevo. Immaginate, in un solo istante di tornare al 2021 quando in occasione, di una violenta nevicata un intero territorio restò al buio per 48 ore. Anziani, bambini e intere famiglie dovettero restare al gelo in attesa dei gruppi elettrogeni - facebook.com Vai su Facebook

Anziani violentati nella casa di riposo a Capri, arrestato operatore socio sanitario - I carabinieri hanno arrestato un operatore socio sanitario a Capri: avrebbe violentato sistematicamente quattro anziani ospiti della casa di riposo in ... Riporta fanpage.it

Capri, violenza sessuale e maltrattamenti ad anziani in una casa di riposo: arrestato un operatore sanitario - I carabinieri della Stazione di Capri hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal G. Come scrive msn.com

Maltrattamenti ad anziani, condannata responsabile di una casa di riposo reggina - Si è concluso con la condanna di tutte le imputate il processo "La Signora", nato da un’inchiesta dei Nas su presunti maltrattamenti e abbandono di persone non autosufficienti all’interno della casa d ... Segnala cn24tv.it

Maltrattamenti ad anziani, condannate responsabili casa riposo - Si è concluso con la condanna di tutte e tre le imputate il processo "La Signora" nato da un'indagine dei Nas su presunti casi di maltrattamenti e abbandono di persone incapaci avvenuti all'interno de ... Da msn.com

Manette a Ferragosto nella casa di riposo, fermata operatrice. L’accusa: maltrattamenti a un anziano - Porto Sant’Elpidio (Fermo), 19 agosto 2025 – I carabinieri del Nas hanno effettuato controlli nella ‘Casa dei Melograni’ (lungo il raccordo Bonafede), comunità alloggio per anziani autosufficienti e ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Terni, assalta la casa di riposo del centro, ruba i telefonini di due anziani ospiti e ne ferisce uno: arrestato - Assalta una casa di riposo del centro e lo fa senza un briciolo di cuore solo per rubare due telefonini ad altrettanti anziani ospiti. ilmessaggero.it scrive