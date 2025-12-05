Anziani violentati nella casa di riposo a Capri arrestato operatore socio sanitario

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno arrestato un operatore socio sanitario a Capri: avrebbe violentato sistematicamente quattro anziani ospiti della casa di riposo in cui lavora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

