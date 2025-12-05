Anziani con disagi psichici violentati a Capri nella casa di riposo operatore sanitario incastrato dai video

Quattro anziani sarebbero stati violentati a Capri in una casa di riposo da un operatore sociosanitario che è ora agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Anziani con disagi psichici violentati a Capri nella casa di riposo, operatore sanitario incastrato dai video

