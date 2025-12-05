Ci sono due testi sul Beato Angelico, di una grande scrittrice e di un grande scrittore che non erano del mestiere, e di ambedue ebbi la fortuna di essere amico. Si sono fermati ambedue specialmente sugli angeli, mezzani fra le nubi del cielo e le zolle della terra. Uno è di Elsa Morante, che lo scrisse nel 1970 per il volume della famosa collana Rizzoli dei “Classici dell’arte”. Inaugurata nel 1966 e conclusa nel 1985, dopo 111 monografie, affidò molti dei testi a illustri scrittori e poeti. Morante intitolò – il titolo fu certo suo – “Il beato propagandista del Paradiso”, rinobilitando una parola religiosamente carica, la propaganda fides, e laicamente sospetta e devota alla bruttezza – ai nostri giorni ha vinto la seconda accezione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Antonio Tabucchi e la (presunta) coltivazione dei pomodori di Beato Angelico