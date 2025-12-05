La presentazione il 14 dicembre mattina in Sala Consiliare a Qualiano . Un omaggio sentito, profondo e necessario: il prossimo 14 dicembre dalle ore 11, nella Sala Consiliare del Comune di Qualiano, sarà presentato in anteprima il libro “Le tracce di Antonio”, firmato dalla giornalista e docente Iolanda Stella Corradino. L’opera, edita da In Fuga, collana di narrativa e saggistica che fa capo alla De Nigris Editore, nasce grazie al contributo dello Studio Sgariglia and Partners, che ha sostenuto la realizzazione di un volume destinato a lasciare un segno nella memoria collettiva della città. Antonio Puzo è stato — e continua a essere — una figura di riferimento non solo per la comunità qualianese, ma anche per molti professionisti di spessore anche nazionale che hanno trovato in lui un mentore, un esempio e una guida. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Antonio Puzo: un libro per ricordare l’uomo e il maestro