Antonio Conte e la fuga da Napoli | cosa ha fatto davvero

Aurelio De Laurentiis, questa volta, non ha sbagliato valutazione: il Napoli che si è rimesso in corsa su quattro fronti è una squadra più profonda e strutturata rispetto alla scorsa stagione, e al centro di questo rilancio c’è soprattutto Antonio Conte. La qualificazione ai quarti di Coppa Italia ottenuta contro il Cagliari conferma come l’allenatore sia riuscito a cambiare la direzione della stagione nel momento più difficile, trasformando un’emergenza in un’opportunità tecnica. Da quella svolta, forgiata nella settimana trascorsa lontano da Napoli nella "sua" Torino, una mini-vacanza concessa da ADL durante l'ultima pausa delle nazionali, è nato un assetto che oggi appare solido e sostenibile, il 3-4-2-1 costruito su pressione alta, intensità e ampiezza garantita dagli esterni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Antonio Conte e la fuga da Napoli: cosa ha fatto davvero

