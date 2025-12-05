Antonello Venditti in concerto al PalaBarton C’è il tour ’Notte prima degli esami 40th anniversary’

Notte. prima degli esami al PalaBarton Energy che torna ad ospitare un grande concerto con un cantautore amatissimo. Questa sera alle 21 Antonello Venditti (nella foto) torna a Perugia nell’ambito del tour “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 Edition” con ultimi biglietti disponibili su Ticketone.it e nelle prevendite abituali e con informazioni su www.friendsandpartners.it. Dopo il grande successo del tour del 2024 e delle oltre 20 date tenutesi quest’estate nelle più prestigiose location outdoor e nella splendida cornice dell’Arena di Verona, Venditti è pronto a incantare ancora una volta il pubblico con un viaggio emozionante attraverso le pagine più belle del suo repertorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Antonello Venditti in concerto al PalaBarton. C’è il tour ’Notte prima degli esami 40th anniversary’

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Antonello Venditti - facebook.com Vai su Facebook

Dal ’68 alla Maturità, perché un concerto di Venditti è una lezione di storia d’Italia - Concerto di Antonello Venditti al Forum di Assago: un viaggio tra musica e storia d’Italia, da Cuore a Notte prima degli esami, che unisce generazioni ... Come scrive famigliacristiana.it

Recensione Concerto – ANTONELLO VENDITTI “Notte Prima degli Esami” tra rito collettivo e memoria nazionale [Scaletta e Info] - La nuova tappa milanese di Notte Prima degli Esami – 40th Anniversary conferma Antonello Venditti come uno dei pochi custodi della memoria emotiva nazionale. Lo riporta newsic.it

Antonello Venditti a Milano: orari, biglietti, scaletta del tour 2025, come arrivare al Forum di Assago - Dopo il successo del tour del 2024 e delle oltre 20 date outdoor dell'estate 2025, Antonello Venditti torna nei palasport per offrire al pubblico un viaggio emozionante attraverso ... Da mentelocale.it

Antonello Venditi, la possibile scaletta del concerto alle Terme di Caracalla di Roma - Dopo la lunga serie di date estive, in autunno l'amato cantautore romano porterà la sua musica nei palazzetti: dall’Unipol Forum di Assago al Nelson Mandela Forum di Firenze passando per il Pala ... Si legge su tg24.sky.it

Antonello Venditti: le lezioni di storia su “Cuore” riprendono a Milano - Ieri sera (martedì 25 novembre), il cantautore romano ha nuovamente dato il via a “Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition. Segnala radioitalia.it

Antonello Venditti in concerto all'Inalpi Arena: scaletta e biglietti - Antonello Venditti arriva all’Inalpi Arena di Torino il 12 dicembre con il tour “Notte prima degli esami 40th Anniversary”. Lo riporta mentelocale.it