Antonelli | Mondiale? Norris è favorito Il mio obiettivo è battere Hamilton E sui messaggi d' odio

Il 19enne della Mercedes: "Il 2026? Non vedo l’ora". Sulle minacce ricevute via social: "C’è troppo odio, ho ricevuto minacce di morte, bisogna interventire". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Antonelli: "Mondiale? Norris è favorito. Il mio obiettivo è battere Hamilton. E sui messaggi d'odio..."

