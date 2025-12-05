Antonella Clerici conquista il suo primo Telegatto a È sempre mezzogiorno

Anche nell’appuntamento di oggi di È sempre mezzogiorno non sono mancati momenti inaspettati. A sorprendere tutti è stato l’arrivo in studio di Aldo Vitali, direttore del magazine Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice Antonella Clerici, visibilmente emozionata, non ha nascosto il suo stupore: “Ciao Aldo. Vi presento Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni . Che piacere. Hai fatto una bellissima festa. Io non sono potuta venire.” Pochi istanti dopo, Vitali le ha consegnato il Telegatto, un riconoscimento che per la Clerici rappresenta un momento storico nella sua carriera. Il primo Telegatto della carriera. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Antonella Clerici conquista il suo primo Telegatto a “È sempre mezzogiorno”

