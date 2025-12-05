Antisemitismo | Sinistra per Israele ' grave confondere Stato democratico con suo governo'

Roma, 5 dic (Adnkronos) - "Confondere la critica radicale, anche la più dura, alle idee e alle azioni del Governo di Israele con il carattere democratico di uno Stato che garantisce libere elezioni, istituzioni legittime, una società civile plurale e capace di aspre contestazioni del potere anche in stato di guerra, una comunità palestinese-israeliana che partecipa alla vita politica del paese, è un grave errore". Così in una nota di Sinistra per Israele - Due Popoli due Stati. "Questo non vuol dire che chi come noi afferma questo, contemporaneamente non sappia denunciare il fatto che fuori dai confini di Israele, in Cisgiordania, per i cittadini palestinesi, non c'è certamente democrazia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Antisemitismo: Sinistra per Israele, 'grave confondere Stato democratico con suo governo'

