Antisemitismo il ddl Delrio spacca il Pd Critiche a Israele

AGI - Il disegno di legge sull' antisemitismo che porta le firme di tre senatori dem, Graziano Delrio, Simona Malpezzi e Pierferdinando Casini diventa un caso e apre una nuova 'crepa' dentro il Partito Democratico. Il titolo recita "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto all'antisemitismo e per il rafforzamento della strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line ". Assieme a Delrio, firmano il testo i senatori Sandra Zampa, Walter Verini, Filippo Sensi, Pierferdinando Casini, Simona Malpezzi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Antisemitismo, il ddl Delrio spacca il Pd. Critiche a Israele

Altre letture consigliate

Leggi, rifletti e impara qualcosa. Buona serata Delrio, ddl antisemitismo in linea con strategia nazionale* Delrio, ddl antisemitismo in linea con strategia nazionale Lettera al direttore del Manifesto (ANSA) - ROMA, 04 DIC - "Caro direttore le critiche di Della Set Vai su X

Il Pd si smarca da Delrio. Boccia: “Il ddl sull’antisemitismo è stato presentato a titolo personale” - facebook.com Vai su Facebook

Antisemitismo, la proposta di Delrio spacca il Pd. Boccia: “Non rappresenta il partito” - Il ddl, firmato da dieci senatori dem ma depositato a titolo personale, riapre il dibattito. Secondo huffingtonpost.it

Antisemitismo, il Pd si spacca: il ddl Delrio peggio di Gasparri - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Antisemitismo, il Pd si spacca: il ddl Delrio peggio di Gasparri" pubblicato il 5 Dicembre 2025 a firma di Tommaso Rodano ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Antisemitismo, Delrio presenta un ddl. Boccia: "E' a titolo personale" - Sono contenuti nel disegno di legge comunicato dai senatori del Pd alla presidenza lo scorso 20 novembre. Si legge su ansa.it

Antisemitismo, il Ddl Delrio agita Pd e ‘campo largo’ - (askanews) – Il Ddl Delrio contro l’antisemitismo agita Pd e ‘campo largo’, la proposta dell’ex ministro viene disconosciuta dal partito e provoca le critiche di Avs, con Angelo Bonelli c ... Riporta msn.com

Il Pd si smarca da Delrio. Boccia: "Il ddl sull'antisemitismo è stato presentato a titolo personale" - Il capogruppo in Senato spiega che la proposta "non rappresenta la posizione del gruppo né quella del partito". Riporta ilfoglio.it

**Antisemitismo: Boccia, 'ddl Delrio sua iniziativa, non è posizione Gruppo e partito'** - “Il Gruppo del Pd al Senato non ha presentato alcun disegno di legge in materia di antisemitismo. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it