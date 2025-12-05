Anticipazioni Verissimo ospiti | Monica Guerritore Achille Costacurta e Max Giusti nel weekend 6-7 dicembre

Ritorna Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin, nel doppio appuntamento di sabato 6 e domenica 7 dicembre, in onda su Canale 5. Verissimo, tutti gli ospiti del 6 e 7 dicembre. Sabato 6 dicembre: A Verissimo, intervista ritratto per una grande attrice del teatro e del cinema italiano: Monica Guerritore. Inoltre, saranno ospiti, con i loro racconti di vita: Paolo Ruffini, alla guida di “Zelig On” su Italia 1, Rossella Brescia e Corinne Clery. Da Forbidden Fruit, ?evval Sam, l’attrice e cantante che interpreta Ender nella serie di Canale 5. Infine, la forza di un papà, Paolo Curi, che ha visto morire la moglie e mamma dei loro 4 bambini, Eleonora, rimasta uccisa nella strage della discoteca di Corinaldo, provocata dalla “banda dello spray”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Anticipazioni Verissimo, ospiti: Monica Guerritore, Achille Costacurta e Max Giusti nel weekend 6-7 dicembre

