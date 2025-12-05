Anticipazioni The Voice Senior del 5 dicembre l’ultima occasione delle Blind Auditions

La puntata del 5 dicembre di The Voice Senior segna un passaggio decisivo: le Blind Auditions andranno in scena nella loro ultima serata, quella in cui ogni scelta pesa più delle precedenti e ogni esitazione può costare un talento promettente. I coach — Loredana Bertè, Clementino, Arisa e la coppia di new entry Nek e Rocco Hunt — si preparano a completare i propri team, selezionando i 24 concorrenti che accederanno alla fase successiva del percorso: il ‘Knock Out’, una semifinale intensa e spesso spietata, in cui i cantanti rimasti in competizione saranno chiamati a misurarsi con brani assegnati personalmente dai loro mentori. 🔗 Leggi su Dilei.it

