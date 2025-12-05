Antartide la rompighiaccio Laura Bassi inizia missione scientifica
La nave, che navigherà 4 mesi nei mari antartici, partecipa alla 41esima campagna del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide attuata da Cnr, ENEA e OGS. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
"Antartide", in mostra a Roma quarant'anni di ricerca nel Continente bianco - Quarant'anni di ricerca italiana nel Continente bianco al centro della mostra “Antartide”, aperta a Roma nella sede centrale del Cnr fino al 23 gennaio. Lo riporta rainews.it