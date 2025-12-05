Another Love replica puntata 5 dicembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 5 dicembre – la soap turca Another Love. Nella puntata odierna Leyla interroga Kenan, ma lui non riesce a ricordare niente. Turan lo riporta a casa, a seguito della mancata testimonianza da parte di Sadik. Muserref però non si fida del cognato. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 45 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
