Another Love il finale anticipazioni dall’8 al 12 dicembre della serie tv turca Mediaset Infinity

La serie tv turca Another Love disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity dallo scorso 6 ottobre, si prepara a regalarci gli ultimi episodi. Con le puntate disponibili da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre infatti, il serial turco il cui titolo originale è Bamba?ka Biri giungerà al gran finale di sempre. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate finali dall’8 al 12 dicembre. Anticipazioni finale Another Love: Tahir caccia Nuray. Tahir ha ormai scoperto la finta gravidanza di Nuray e – sentendosi tradito e ingannato – decide di allontanarla da casa sua invitandola a non farsi più vedere. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

