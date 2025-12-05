Anno di prova e formazione docenti neoassunti 2025 26 In arrivo la nota | chi deve svolgerlo chi no Chiarimenti per passaggio di ruolo ITP

Si è concluso al Ministero l'incontro per la nota sulle attività formative dell'anno di prova e formazione per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nel 202526 compreso il personale di religione cattolica (I.R.C.). L'articolo Anno di prova e formazione docenti neoassunti 202526. In arrivo la nota: chi deve svolgerlo, chi no. Chiarimenti per passaggio di ruolo ITP . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Docenti neoimmessi in ruolo: anno di prova e formazione. Istruzione operative Campania 2025/26 - Nota USR Campania su anno di prova e formazione per i docenti che ne hanno l'obbligo nell'anno scolastico 2025/26. Scrive orizzontescuola.it

Docente bocciata per due anni di fila durante l’anno di prova e fa ricorso: il periodo di prova non è un passaggio formale - 28904 del 1° novembre 2025 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, interviene in modo puntuale su un tema molto delicato per il mondo della scuola: la legittimità della dispensa dal ... Riporta orizzontescuola.it

Percorsi Abilitanti Docenti 60 cfu UnitelmaSapienza per la Formazione Docenti - Percorsi Abilitanti Docenti 60 cfu: si amplia l’offerta formativa dedicata alla formazione iniziale degli insegnanti con i corsi di abilitazione docenti 60 cfu proposti da UnitelmaSapienza, uno dei ... Si legge su ansa.it

Insegnanti neoassunti 2025: cosa fare per prendere servizio, anno di prova e ricostruzione di carriera - Dal 1° settembre gli aspiranti docenti di ruolo inizieranno l’anno di prova con contratto a tempo determinato per fare l’anno di prova. Riporta lettera43.it

Prof bocciata per due anni di fila dopo il periodo di prova, fa ricorso e perde: 'Non è solo un passaggio formale' - La docente insegnava Diritto ed Economia ma è stata respinta due volte dopo il periodo di prova. Lo riporta skuola.net

“Io, docente precaria da 6 anni, dico: se vuoi insegnare in Italia devi pagare il pizzo di Stato” - Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una docente precaria da almeno 6 anni: “In Italia se vuoi insegnare a scuola devi pagare il pizzo di Stato. Riporta fanpage.it