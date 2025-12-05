Anni ’90… Noi che volevamo la favola! | Massimiliano Gallo al Teatro delle Arti

Salernotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento con Massimiliano Gallo e il suo nuovo spettacolo “Anni ’90. Noi che volevamo la favola!”, in programma al Teatro Delle Arti di Salerno. L'evento, inserito nel cartellone della stagione diretta da Claudio Tortora, si svolgerà sabato 6 dicembre alle ore 20.45 e in replica domenica 7. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

anni 8217908230 volevamo favolaAnni ’90… Noi che volevamo la favola! Massimiliano Gallo al Delle Arti - ”, in scena sabato 6 dicembre alle o ... Lo riporta gazzettadisalerno.it

anni 8217908230 volevamo favola“Anni ’90… Noi che volevamo la favola!”: Massimiliano Gallo al Teatro delle Arti - L'evento, inserito nel cartellone della stagione ... salernotoday.it scrive

anni 8217908230 volevamo favolaMassimiliano Gallo al Trianon Viviani con "Anni ‘90… noi che volevamo la favola!" - Sabato 29 novembre alle 21 (in replica domenica 30 novembre alle 18), al teatro Trianon Viviani, Massimiliano Gallo è l’autore, il regista e il protagonista dello spettacolo di teatro musicale Anni ... napolitoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Anni 8217908230 Volevamo Favola