Annegano la figlia di due mesi nella cisterna di casa lui viene arrestato e lei è in fuga | Volevamo un maschio

Una coppia pakistana è accusata di aver ucciso la figlia di due mesi. La piccola sarebbe stata annegata dai genitori all'interno di una cisterna d'acqua. I coniugi avrebbero deciso di sbarazzarsi della neonata perché insoddisfatti della nascita di un'altra bambina.L'infanticidioCome riportano Geo. 🔗 Leggi su Today.it

