Angelo Lancellotti è il nuovo presidente dei costruttori campani
Angelo Lancellotti è il nuovo presidente dell’Ance Campania, l’Associazione dei costruttori edili. Lancellotti è stato eletto all’unanimità dalle associazioni territoriali nell’assemblea che si è svolta oggi a Palazzo Ruffo della Scaletta, a Napoli e rimarrà in carica per i prossimi 4 anni. Lancellotti, laureato in ingegneria edile civile, napoletano, 59 anni, succede a Luigi Della Gatta. E’ presidente uscente dell’Acen ed è stato anche presidente della Cassa edile di Napoli, due volte vice presidente dell’Associazione napoletana degli imprenditori edili e componente della giunta dell’Unione Industriali di Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
