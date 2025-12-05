Angelino torna in gruppo | la Roma ritrova il suo esterno ma le gerarchie ora sono cambiate

A Trigoria è arrivato il segnale che molti aspettavano da settimane. José Angelino è tornato in gruppo, liberato finalmente dalla bronchite asmatica che lo aveva debilitato e tenuto lontano dal campo per quasi due mesi. Una guarigione lenta, complicata, che lo aveva sottratto non solo alle partite ma anche all’allenamento quotidiano, trascinandolo in uno stop prolungato che ha cambiato più di un equilibrio sulle fasce della Roma. Il rientro arriva a due giorni dalla trasferta di Cagliari, una gara che si incastra in un momento in cui la squadra di Gian Piero Gasperini sta vivendo un’evoluzione tattica precisa, con esterni che hanno preso spazio e responsabilità mentre lo spagnolo lottava contro la propria malattia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

