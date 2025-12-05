Angelino torna in gruppo | la Roma ritrova il suo esterno ma le gerarchie ora sono cambiate
A Trigoria è arrivato il segnale che molti aspettavano da settimane. José Angelino è tornato in gruppo, liberato finalmente dalla bronchite asmatica che lo aveva debilitato e tenuto lontano dal campo per quasi due mesi. Una guarigione lenta, complicata, che lo aveva sottratto non solo alle partite ma anche all’allenamento quotidiano, trascinandolo in uno stop prolungato che ha cambiato più di un equilibrio sulle fasce della Roma. Il rientro arriva a due giorni dalla trasferta di Cagliari, una gara che si incastra in un momento in cui la squadra di Gian Piero Gasperini sta vivendo un’evoluzione tattica precisa, con esterni che hanno preso spazio e responsabilità mentre lo spagnolo lottava contro la propria malattia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altre letture consigliate
La #Roma riabbraccia #Angelino: via libera dei medici, torna in gruppo Vai su X
ANGELINO OGGI IN GRUPPO! A Trigoria è arrivata una notizia bellissima. Angelino, dopo due mesi di stop forzato per un problema che sembrava non passare più, può tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. È arrivato il via libera dello staff medico: ora - facebook.com Vai su Facebook
Roma, Gasperini ritrova Angeliño dopo tre mesi. Dybala e Baldanzi in gruppo - Il punto sui calciatori reduci da infortuni in casa giallorossa: buone notizie per l'esterno spagnolo, mentre l'argentino è totalmente recuperato ... Scrive corrieredellosport.it
Roma, via libera dei medici: Angelino in gruppo dopo due mesi di stop. C'è anche Dybala - Il terzino spagnolo, secondo quanto raccolto da TMW, può finalmente. Scrive tuttomercatoweb.com
Angeliño torna in gruppo dopo due mesi, buone notizie in casa Roma. Le ultime su Baldanzi e Dybala - Il terzino spagnolo dopo oltre due mesi di assenza è tornato oggi ad allenarsi in ... Da msn.com
ROMA - Angelino recupera: via libera dei medici, lo spagnolo torna in gruppo - it, il terzino spagnolo ha finalmente ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi con il resto del gruppo, dopo oltre due mesi d ... Lo riporta napolimagazine.com
Non perderti dirette, news e highlights - Tre importanti novità dall'allenamento del venerdì per Gasperini in vista della sfida della Roma sul campo del Cagliari in programma domenica 7 dicembre alle 15. Scrive sport.sky.it
Angeliño torna a lavorare coi compagni a Trigoria: le ultime - L'ultima apparizione con Gasperini risale alla sfida col Verona del 28 settembre ... Scrive ilromanista.eu