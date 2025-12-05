Angelino è tornato | il rientro sarà graduale ma attenzione al ruolo di Hermoso

Angelino dopo mesi d'attesa, più precisamente dalla sfida contro l'Hellas Verona datata 28 settembre, è finalmente tornato in gruppo. Lo staff medico della Roma, infatti, ha dato il via libera al rientro in campo del calciatore che, adesso più che mai, ha voglia di tornare a essere protagonista. Ma tempo al tempo. L'esterno spagnolo dovrà lavorare con cautela per recuperare fascia muscolare e soprattutto fiato con il fine di rendere al meglio in un gioco asfissiante come quello di Gian Piero Gasperini. Non sarà semplice, ma il terzino giallorosso ha già messo nel mirino la sfida contro il Cagliari per tornare tra i convocati.

