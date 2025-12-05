Android 16 QPR2 migliora la gesture doppio tap e Cerchia e Cerca nella Desktop Mode

All’inizio della settimana, Google ha rilasciato l’aggiornamento mensile di dicembre 2025, portando su tutti i Pixel supportati tutte le novità di Android 16 QPR2, il secondo aggiornamento trimestrale di Android 16, e correggendo un sacco di bug. Di due delle novità più interessanti, ovvero la possibilità di sbloccare il dispositivo con l’impronta a schermo spento . L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Android 16 QPR2 migliora la gesture doppio “tap” e “Cerchia e Cerca” nella Desktop Mode

Approfondisci con queste news

Per quanti anni il tuo Android riceverà aggiornamenti di sicurezza https://gizchina.it/2025/12/quanti-aggiornamenti-sicurezza-ricevera-il-tuo-android/ - facebook.com Vai su Facebook

Android 16 si aggiorna, tutte le ultime novità: personalizzazione, organizer notifiche e miglioramenti hardware - Google rilascia QPR2 con correzioni di bug e varie chicche. Segnala wired.it

Android 16 QPR2 migliora la barra di ricerca del Pixel Launcher - Google aggiorna la barra di ricerca del Pixel Launcher nella beta di Android 16 QPR2, rendendola più evidente e proporzionata. Si legge su hdblog.it

Android 16 QPR2 inaugura il nuovo ritmo di update a beneficio di tutti gli smartphone, non solo dei Google Pixel - Android 16 introduce un nuovo calendario di aggiornamenti più frequenti che punta a ridurre i ritardi nei dispositivi non Pixel, con rilascio anticipato delle novità. Da smartworld.it

Cosa sono e come usare i widget nella schermata di blocco dei Pixel arrivati con Android 16 QPR2 - Una delle più grandi novità portata da Android 16 QPR2 sui Pixel sono i widget sulla schermata di blocco: ecco cosa sono e come si usano. Come scrive tuttoandroid.net

Android 16 QPR2 arriva sui Pixel con il pacchetto di sicurezza di dicembre 2025 - Con il rilascio della patch di sicurezza di dicembre 2025, Google ha avviato avviato anche la distribuzione della versione stabile di Android 16 QPR2, disponibile per un elenco molto ampio dei suoi de ... Come scrive hdblog.it

Google presenta Android 16 QPR2: notifiche basate su AI e non solo - Google lancia Android 16 QPR2: riepiloghi notifiche AI, Security migliorata con rilevamento truffe, icone auto- Da msn.com