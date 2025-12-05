Ancora test del finto cliente al supermercato sospesa cassiera con 36 anni di servizio | Mascara nascosto tra le castagne

Una cassiera con 36 anni di anzianità sospesa dal lavoro per non aver "superato" l'ormai famoso test del "finto cliente" o "test del carrello". A denunciare il nuovo caso, avvenuto a Fornacette, in provincia di Pisa, sono i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, dopo i recenti casi che. 🔗 Leggi su Today.it

