Ancora infortuni in casa Igor Volley che perde contro il Fenerbahce
Davanti a oltre 3.500 spettatori la Igor Volley di Lorenzo Bernardi lotta ma cede in tre set alla corazzata Fenerbahce, che al quinto tentativo ottiene così la prima vittoria contro il club azzurro. Novara che ha dovuto affrontare l’ennesima emergenza stagionale, perdendo nelle immediate ore. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
