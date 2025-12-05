A meno di 48 ore dalla fuga è stato ritrovato, gravemente ferito ma vivo, Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, la 49enne uccisa ieri a Pianello Vallesina nel comune di Monte Roberto, nell’Anconetano. L’uomo era irreperibile dal momento della scoperta del corpo esanime della donna. Attorno alle 18, dopo serrate ricerche tra Italia e estero i carabinieri lo hanno trovato: era riverso al suolo, in una zona impervia di Matelica, nel Maceratese. I sanitari del 118 lo hanno stabilizzato. La sua auto, la Smart bianca, è stata rinvenuta abbandonata nei pressi del luogo di ritrovamento. La posizione del 50enne ora è al vaglio degli inquirenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ancona, trovato marito donna uccisa: la possibile arma del delitto