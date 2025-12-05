Anche quest' anno grande un successo per l' open day della Mediterranea

L'Università Mediterranea di Reggio Calabria ha spalancato le porte di laboratori, aule, e messo a disposizione ogni angolo della Cittadella ai ragazzi arrivati da tutta la Calabria e non solo, per farsi conoscere. Grande successo, anche quest'anno per l’open day dell’Ateneo reggino, che ha. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

