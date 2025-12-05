Anche il Cantiere ritrova l’intesa E riparte dei temi programmatici
Riparte dai temi programmatici il Cantiere del centrosinistra, che martedì si è riunito con tutti i suoi attori: Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Spazio Progressista e Italia Viva. Provando ad archiviare i contrasti nati dopo le consultazioni promosse all’interno del Pd, che hanno lanciato la proposta di candidatura di Federica Maineri vissuta però come una precipitosa " fuga in avanti" dagli alleati ma anche da una corrente dei Dem. E dunque, all’esito dell’incontro, le forze del centrosinistra confermano "Con determinazione la scelta di presentarsi unite e compatte, forti dell’esperienza positiva delle recenti regionali, con l’obiettivo – spiegano in una nota congiunta – di offrire alla città una coalizione progressista seria, coerente e libera da ogni ambiguità". 🔗 Leggi su Lanazione.it
