Ancelotti | il calcio non è complicato e non va inventato Il lavoro di allenatore è soprattutto un lavoro di relazioni

Ilnapolista.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Ancelotti ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di  Ttn Sport s durante un episodio di “Ally’s Social Club”. Dall’approdo sulla panchina del Brasile all’infanzia in Emilia e ai momenti cruciali della sua carriera, passando per i principali temi d’attualità calcistica: ecco un estratto delle sue dichiarazioni riportate da Eurosport. Carlo Ancelotti a “tutto campo”. Il primo argomento trattato è proprio quello della scelta di allenare la Seleçao: «Amo essere in Brasile. Non ci ero mai stato prima, devo dire che è un’esperienza fantastica anche se si tratta di un lavoro differente rispetto ad allenare un club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Ancelotti: «il calcio non è complicato e non va inventato. Il lavoro di allenatore è soprattutto un lavoro di relazioni»

