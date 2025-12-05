Ancelotti | il calcio non è complicato e non va inventato Il lavoro di allenatore è soprattutto un lavoro di relazioni

Carlo Ancelotti ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di Ttn Sport s durante un episodio di “Ally’s Social Club”. Dall’approdo sulla panchina del Brasile all’infanzia in Emilia e ai momenti cruciali della sua carriera, passando per i principali temi d’attualità calcistica: ecco un estratto delle sue dichiarazioni riportate da Eurosport. Carlo Ancelotti a “tutto campo”. Il primo argomento trattato è proprio quello della scelta di allenare la Seleçao: «Amo essere in Brasile. Non ci ero mai stato prima, devo dire che è un’esperienza fantastica anche se si tratta di un lavoro differente rispetto ad allenare un club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ancelotti: «il calcio non è complicato e non va inventato. Il lavoro di allenatore è soprattutto un lavoro di relazioni»

