AN Park Hotel Milano Settala ha terminato il mese scorso la propria collaborazione con il brand internazionale ibis Styles (gruppo Accor), decidendo di intraprendere un cammino in autonomia, che rientra nel perimetro del marchio AN Hotels. La decisione è maturata nel corso dell’ultimo anno e risponde all’esigenza di avvicinare tutti gli hotel del Gruppo al territorio, alla comunità professionale milanese e ai bisogni concreti di chi viaggia per lavoro o per piacere nell’area di Linate e dell’est di Milano. Una notizia che riguarda ospiti, aziende e territorio. Il cambio di bandiera supera la logica del semplice rebranding: segna un diverso punto di vista operativo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - An Park Hotel Milano Settala sceglie l’indipendenza: rientra in AN Hotels