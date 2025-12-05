An Park Hotel Milano Settala sceglie l’indipendenza | rientra in AN Hotels
AN Park Hotel Milano Settala ha terminato il mese scorso la propria collaborazione con il brand internazionale ibis Styles (gruppo Accor), decidendo di intraprendere un cammino in autonomia, che rientra nel perimetro del marchio AN Hotels. La decisione è maturata nel corso dell’ultimo anno e risponde all’esigenza di avvicinare tutti gli hotel del Gruppo al territorio, alla comunità professionale milanese e ai bisogni concreti di chi viaggia per lavoro o per piacere nell’area di Linate e dell’est di Milano. Una notizia che riguarda ospiti, aziende e territorio. Il cambio di bandiera supera la logica del semplice rebranding: segna un diverso punto di vista operativo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Park Hotel Villaferrata ospiterà FestivArt Christmas Village con ingresso gratuito. L’evento offre spettacoli di fuoco, concerti, mercatini artigianali e la Casa di Babbo Natale. Appuntamento il 6, 7, 8 e il 12, 13, 14 dicembre #ilmamilio Park Hotel Villaferrata Rice - facebook.com Vai su Facebook
AN Hotels inaugura il 4 stelle AN Hotel Milano San Donato - La catena alberghiera AN Hotels amplia la propria offerta con l’apertura del nuovo AN Hotel Milano San Donato, prevista per lunedì 22 settembre. Lo riporta qualitytravel.it
Hotel di lusso, al Park Hyatt Milano c'è una nuova suite che costa 12.000 euro a notte: «Tanti ospiti dagli Usa, i russi sono scomparsi» - Venti anni fa ha inizio la storia di Park Hyatt Milano, hotel cinque stelle lusso progettato all’interno di un palazzo ottocentesco. Scrive milano.corriere.it
Park Hyatt Milano compie vent’anni - Un cinque stelle progettato all’interno di un palazzo ottocentesco divenuto in breve tempo punto di ... Scrive living.corriere.it
Hotel a Milano, la primavera del turismo: dal Park Hyatt a Radisson e Mandarin, restyling e rilancio - La ripartenza di Milano passa anche attraverso i suoi hotel di lusso che richiamano una clientela internazionale di élite, ma che da sempre sono anche un punto d’incontro per tanti milanesi, per un ... Lo riporta milano.corriere.it
Debutta AN Hotel Milano San Donato, l’ex Rege Hotel acquisito all’asta nel 2024 per 4,88 mln euro - Ha da poco aperto il 4 stelle AN Hotel Milano San Donato, che si trova in una posizione strategica alla ... Si legge su bebeez.it
Milano, alberghi e ristoranti dove mangiare a Natale e Capodanno - Al Pellico 3, ristorante dell’Hotel Park Hyatt di Milano, lo chef Guido Paternollo attende gli ospiti per la cena di San Silvestro (460 euro apersona) con un percorso attraverso piatti che strizzano l ... Secondo corriere.it