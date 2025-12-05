Amputata la gamba a Thomas Markle | il padre di Meghan ricoverato in terapia intensiva
Thomas Markle lotta tra la vita e la morte nelle Filippine. Il padre di Meghan ha subito un’operazione d’urgenza durante la quale gli è stata amputata una gamba. A seguito dell’intervento, l’81enne è stato ricoverato in terapia intensiva e i medici non hanno escluso una seconda operazione per rimuovere un coagulo di sangue. Le informazioni arrivano da Thomas Jr, fratello di Meghan. L’uomo ha rivolto un appello alla sorella per invitarla a riconciliarsi con il padre prima che sia troppo tardi. I due non hanno più contatti e, come ha specificato il fratello, date le condizioni di Thomas potrebbe trattarsi dell’ultima occasione per scambiare due parole tra papà e figlia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Resta incastrato in un macchinario mentre lavora in un caseificio: amputata la gamba Arborea, il tecnico di una ditta esterna in subappalto è stato trasportato con l’elisoccorso al Santissima Annunziata di Sassari - facebook.com Vai su Facebook
Papà di Meghan Markle operato d’urgenza: amputata una gamba, l'appello dei figli - Il papà di Meghan Markle perde la gamba a causa di un serio problema circolatorio: Thomas combatte per la vita mentre i figli chiedono sostegno alla Duchessa. Scrive notizie.it
Bapa Meghan Markle menjalani pembedahan kecemasan: kaki dipotong, kanak-kanak merayu - Il papà di Meghan Markle perde la gamba a causa di un serio problema circolatorio: Thomas combatte per la vita mentre i figli chiedono sostegno alla Duchessa. Lo riporta notizie.it
Amputata la gamba del padre di Meghan Markle: ecco cos’è successo - I medici hanno dovuto amputare l’arto sotto il ginocchio a causa di un grave coagulo che aveva interrotto la circolazione. Riporta gossip.it
Meghan Markle, al padre Thomas è stata amputata una gamba. Il fratello della duchessa: «Sta lottando per la vita, mia sorella mostri un po' di compassione» - Il padre di Meghan Markle, Thomas Markle Senior, ha dovuto subire un intervento chirurgico salvavita durante il quale gli è stata amputata una gamba. Lo riporta msn.com
Meghan Markle, dramma e polemica in famiglia: “L’hanno amputato” - Una situazione delicata in casa di Meghan Markle che ha però generato anche tanta polemica. Lo riporta newsmondo.it
Ecco perché Il papà di Meghan Markle ha subito l'amputazione di una gamba - Thomas Markle Senior, padre di Meghan Markle, ha subito un intervento chirurgico d'urgenza per l'amputazione di una gamba. Lo riporta bluewin.ch