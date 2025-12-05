Amputata la gamba a Thomas Markle | il padre di Meghan ricoverato in terapia intensiva

Thomas Markle lotta tra la vita e la morte nelle Filippine. Il padre di Meghan ha subito un’operazione d’urgenza durante la quale gli è stata amputata una gamba. A seguito dell’intervento, l’81enne è stato ricoverato in terapia intensiva e i medici non hanno escluso una seconda operazione per rimuovere un coagulo di sangue. Le informazioni arrivano da Thomas Jr, fratello di Meghan. L’uomo ha rivolto un appello alla sorella per invitarla a riconciliarsi con il padre prima che sia troppo tardi. I due non hanno più contatti e, come ha specificato il fratello, date le condizioni di Thomas potrebbe trattarsi dell’ultima occasione per scambiare due parole tra papà e figlia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

