Amorim ‘arrabbiato’ dopo il pareggio della Premier League
2025-12-05 01:02:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Ruben Amorim ha criticato la prestazione del Manchester United nel secondo tempo e la crescita del pareggio del West Ham dopo che la sua squadra ha perso il quinto posto in Premier League con un pareggio per 1-1 in casa contro gli Hammers in pericolo di retrocessione. Il gol di Diogo Dalot da dentro l’area ha portato lo United in vantaggio al 58?, ma Soungoutou Magassa ha segnato il suo primo gol nel West Ham a sette minuti dalla fine, lasciando i Red Devils ottavi e senza vittorie in due partite casalinghe. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
