Amnesia Milano tutti gli ospiti e le serate in programma a dicembre 2025 | Patrick Topping Franky Rizardo Blackchild e Ilario Alicante

Milanotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ventitré anni Amnesia Milano è sinonimo di costanza, qualità e visione: tre parole che raccontano un club capace non soltanto di arrivare ai vertici della scena elettronica, ma soprattutto di restarci e crescere, stagione dopo stagione, rinnovandosi totalmente come appena accaduto. Una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

amnesia milano tutti ospitiAmnesia Milano, dicembre 2025: tutti i guest - Dicembre 2025 propone una serie di top dj sia italiani che stranieri, con il clou rappresentato dall’ormai più che tradizionale notte di Natale ... Secondo vnews24.it

Cerca Video su questo argomento: Amnesia Milano Tutti Ospiti