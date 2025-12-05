Amico Tatiana | ha organizzato tutto lei

8.50 "E' stata Tatiana a organizzare tutto": lo ha detto ai Carabinieri di Lecce il 30enne amico della ragazza scomparsa a Nardò e trovata ieri dai militari in uno stanzino attiguo a casa di lui. La versione dell'uomo sarebbe stata confermata dalla 27enne, che sta bene ed è tornata a casa nella notte. Secondo quanto riferito da Gheromescu, l'amica gli ha chiesto di aiutarla: "Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po', qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa". Anche lui è rientrato,libero da misure. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

