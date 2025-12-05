Amici anticipazioni shock | scoppia la lite in studio sfida annullata e maglia sospesa

La nuova puntata di Amici 25 è esplosiva: la sfida commuove e viene annullata, una maglia viene sospesa e scoppia la lite in studio. Ecco cosa vedremo nella prossima puntata del Talent show. Una sfida doveva chiudere una storia. Invece ha aperto un colpo di scena. Nello studio di Amici 25, tutto sembrava scritto. Michele era sul filo, pronto a lasciare la scuola. Ma qualcosa cambia. Una sua esibizione spiazza Rudy Zerbi, che annulla la sfida. Il pubblico si alza in piedi. Applausi, occhi lucidi. Michele è salvo. Ma la sfidante, Caterina, entra comunque: banco conquistato. Prima di lui, Alessio aveva già vinto la sua sfida.

