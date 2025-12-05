Amici 25 le anticipazioni della puntata del 7 dicembre
Ieri pomeriggio, negli Studi Elios di Roma, Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 7 dicembre. Come di consueto, SuperGuidaTv ha pubblicato le anticipazioni ufficiali, svelando sfide, nuovi ingressi e le performance dei protagonisti della scuola. I giudici e l’ospite della puntata. Per le esibizioni di questa puntata, i giudici del canto sono stati guidati da Cristiano Malgioglio, mentre per il ballo hanno valutato gli allievi Anbeta, Kledi e Francesca Tocca. L’ospite musicale speciale è stato Alberto Urso, che ha portato sul palco il suo talento e l’energia del suo repertorio. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
