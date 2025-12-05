Amici 25 anticipazioni | alunno sospeso e sfida annullata

Il pomeriggio di Canale 5 si aprirà con una gara serrata e un clima da esame vero ad Amici 25. In cattedra, volti di grande esperienza e la guida di Maria De Filippi, che terrà il filo tra prove tecniche, emozioni e storie personali. Senza eliminazioni, ma con decisioni che pesano sul percorso degli allievi, l’appuntamento sposta l’attenzione su crescita, responsabilità e capacità di reggere il palco, dentro e fuori le sfide. Amici 25: chiesta l’espulsione di due cantanti Amici 25 anticipazioni: giuria al completo e clima da verifica. Per il canto il giudizio è affidato a Cristiano Malgioglio, chiamato a valutare timbri e interpretazioni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

