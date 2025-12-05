Amici 25 Anbeta Toromani contro Alessandra Celentano | il motivo

Un rapporto nato in sala prove e cresciuto ad Amici, quello tra Alessandra Celentano e Anbeta Toromani. Durante l’ultima registrazione la voce di un acceso scambio fra le due ha sorpreso gli spettatori. Un confronto legato alla valutazione tecnica di un allievo e a sfumature di giudizio che, stavolta, non avrebbero coinciso. La puntata andrà in onda domenica 7 dicembre 2025, quando sarà possibile capire cosa è realmente successo in studio. Chiesta la squalifica di due cantanti di Amici 25 Amici: il legame tra Anbeta e Alessandra Amoroso. Nel corso degli anni Anbeta ha definito Celentano “ come una seconda madre ”, riconoscendole di averle trasmesso una visione della danza e un’etica del lavoro che l’hanno segnata per sempre. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici 25, Anbeta Toromani contro Alessandra Celentano: il motivo

