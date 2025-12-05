Amichetti d'Italia Pd chiede di ascoltare in Consiglio Regionale l'assessore Maselli e i presidenti di tutte le Asp
Continua il pressing delle opposizioni sulla destra in Regione Lazio, dopo l'inchiesta di Fanpage "Amichetti d'Italia", sull'Istituto San Michele. La giunta Rocca ha deciso di mandare gli ispettori a verificare la regolarità degli atti dell'azienda pubblica guidata dal meloniano Giovanni Libanori. Ma il Pd ora chiede di accendere un faro sulla gestione di tutte le Asp laziali, ascoltando in Consiglio Regionale i presidenti degli enti e l'assessore Maselli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
