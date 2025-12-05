Ambulatorio Caritas Roma per migranti vittime di torture e sevizie compie 20 anni

L’ambulatorio Caritas di Roma compie vent’anni di attività a sostegno di chi ha subito violenze e torture. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ambulatorio Caritas Roma per migranti vittime di torture e sevizie compie 20 anni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

C’è un luogo, a Città di Castello, dove chi non può permettersi un dentista riceve cure gratuite e un’accoglienza familiare. È l’ambulatorio “Santa Margherita”, aperto dalla Caritas grazie al lavoro volontario di professionisti. E' stato fatto un bilancio dei primi sei - facebook.com Vai su Facebook

La Caritas di Roma e la cura dei migranti vittime di torture, violenze e traumi estremi: «In 20 anni accolte 531 persone da 61 Paesi» - Presentato il Rapporto «Accogliere è già curare» sul servizio «Ferite Invisibili»: «Sono tutti giovani, l'età media è di 26 anni» ... Riporta roma.corriere.it

Salute: Caritas di Roma, compie 20 anni l’Ambulatorio per la cura delle vittime di violenza e tortura. Il 5 dicembre la presentazione del rapporto - 30, la Caritas diocesana di Roma presenterà il Rapporto “Accogliere è già curare” sui venti anni di attività del progetto Ferite Invisibili, dedicato alla cura delle vi ... Secondo agensir.it

Povertà: Caritas Roma, il 12 novembre si presenta il rapporto sugli aiuti, sulle comunità migranti e sugli anziani soli - Mercoledì 12 novembre, alle ore 12, verrà presentata l’ottava edizione del rapporto “Povertà a Roma: un punto di vista” realizzato dalla Caritas diocesana. Lo riporta agensir.it

Il fenomeno dei "passeur digitali" che guidano - e minacciano - i migranti da remoto - Qui è passato anche il giovane afghano morto per intossicazione da monossido di carbonio in un rudere a Pordenone ... Scrive rainews.it

L’ambulatorio di Palermo che cura i migranti torturati - Era tranquillo ma assente, per quasi tutta la durata del colloquio ha tenuto lo sguardo abbassato. Da ilpost.it

La Caritas: Roma capitale dei nuovi poveri, ecco chi soffre di più - Che investe fette di popolazione fino a qualche tempo fa immuni, che scopre nervi e apre sfide a cui il volontariato non si è sottratto finora e deve continuare a dare ... Si legge su avvenire.it